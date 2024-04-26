نهاية حزينة.. مصرع مصري على نفس الطريق الذي شهد وفاة أطفاله الستة

شهد مركز "نقادة" بمحافظة قنا المصرية حادثة إنسانية مؤثرة، حيث لقي موظف مصرعه في حادث سير على نفس الطريق الذي سبق أن شهد، العام الماضي، مصرع أولاده الستة وهم جميعًا من الأطفال.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة موظف يدعى الحسن محمد كامل ويشغل منصب "مدير مركز المعلومات" في الوحدة المحلية بـ"نقادة".

وأفاد شهود عيان أنّ نفس الطريق شهد حادثة مأساوية حين قاد الموظف دراجة بخارية "تريسكل" بصحبة أبنائه السبعة قادمين من نزهة عيد الأضحى في مدينة الأقصر السياحية المجاورة، فانقلب "التريسكل" بهم وسقط في إحدى الترع.

وتمكن الأهالي في حينها من إنقاذ الموظف وابنه الأكبر، البالغ من العمر 11 عامًا، بأعجوبة من موت محقق، إلا أن أولاده الستة الآخرين لقوا حتفهم، ليعود الأب بعد ما يقرب من عام ويلحق بأبنائه الصغار.