استغاثات من سكان عقارات مجاورة لاستديو الأهرام بعد توسع الحريق

صدرت نداءات واستغاثات من سكان عدد من العقارات المجاورة لاستديو الأهرام في محافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة الذي تعرض لحريق هائل، بعد توسع النيران وامتدادها لمساحات أوسع.

وتداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر وصول النيران إلى طوابق عليا في بعض البنايات المجاورة للاستديو.

وظهر في عدد من تلك المقاطع بعض السكان وقد خرجوا من نوافذ البنايات التي وصلتها النيران محاولين لفت الأنظار إليهم بواسطة كشافات الهواتف "الفلاش"، طلباً للنجدة.

وأفادت مصادر مصرية بتسجيل 4 إصابات في الحريق حتى الآن، اثنان من إدارة الحماية المدنية واثنان من المواطنين.