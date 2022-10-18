توفر "علاجا نفسيا فريدا".. إقبال واسع على "واحة جبل عكمة" بالسعودية

تلقى عدد من الأشخاص من جنسيات وأعمار مختلفة، "علاجاً نفسياً" في واحة سعودية قديمة اتخذها مختصون ملاذاً صحياً فريداً للمساعدة على الاسترخاء.

ويقع الملاذ الصحي بالقرب من واحة جبل عكمة في شمال غرب السعودية، حيث مدينة العلا التاريخية التي بنى فيها الأنباط وأقوام أخرى حضارة عظيمة قبل ألفي عام، قبل أن تندثر.

وأصبحت العلا في السنوات القليلة الماضية وجهة نشطة للسياحة من مختلف دول العالم، حيث تنظم السعودية فيها فعاليات فنية وترفيهية وتوفر أماكن إقامة وسط المباني التي حفرها الأنباط في الصخور والجبال، وملأوا جدرانها بنقوش لا تزال شاهدة على حضارتهم.