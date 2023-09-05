شركة طيران تنظف مقاعدها القذرة برش القهوة والمعطرات

أثارت شركة طيران غضب مسافرين بعد اكتشافهم بأنها تنظف المقاعد القذرة على متن إحدى طائراتها برش القهوة والعطر عليها فقط.

ورفضت سيدتان من ركاب شركة "طيران كندا" الجلوس في مقعديهما بعد أن اكتشفتا وجود قيء ورائحة كريهة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن المسافرتين اكتشفتا أنه تم تنظيف المقاعد من قبل طاقم الضيافة على متن الطائرة بوضع القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورش العطر لإخفاء الرائحة.

وقالت سوزان بنسون التي كانت شاهدة على واقعة المسافرتين: "أخبرت السيدتان مضيفة الطيران أن مقعدهما غير نظيف، لكنها أجابتهما بأن الرحلة كانت ممتلئة ولم يكن لديهم خيار آخر، لتردّا عليها: "من غير المتوقع أن نجلس في القيء لمدة 5 ساعات".