بعد غياب 18 عامًا.. نيللي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

كشفت الفنانة المصرية نيللي حقيقة اعتزالها الفن بعد غياب 18 عامًا عن الظهور، حيث كان آخر ظهور لها العام 2006 من خلال مسلسل إذاعي، لافتة إلا أنها لم تعتزل، ومن الممكن أن تعيد تقديم الفوازير مجددًا.

وأضافت نيللي في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المصرية: "أنا لئيمة.. بغيب عشان أوحش الجمهور، ويا بخت من زار وخفف، وأعتذر دائمًا أنني أظهر في اللقاءات الحوارية، وممكن يجي في دماغي أوافق على تقديم فوازير من جديد، وجميع فوازيري محببة إلى قلبي".

ورشحت نيللي الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لإعادة تقديم الفوازير، مشيرة إلى أنها "لطيفة للغاية"، وتستطيع تقديم الفوازير.