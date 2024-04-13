بعد غياب 18 عامًا.. نيللي تكشف حقيقة اعتزالها الفن
كشفت الفنانة المصرية نيللي حقيقة اعتزالها الفن بعد غياب 18 عامًا عن الظهور، حيث كان آخر ظهور لها العام 2006 من خلال مسلسل إذاعي، لافتة إلا أنها لم تعتزل، ومن الممكن أن تعيد تقديم الفوازير مجددًا.
وأضافت نيللي في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المصرية: "أنا لئيمة.. بغيب عشان أوحش الجمهور، ويا بخت من زار وخفف، وأعتذر دائمًا أنني أظهر في اللقاءات الحوارية، وممكن يجي في دماغي أوافق على تقديم فوازير من جديد، وجميع فوازيري محببة إلى قلبي".
ورشحت نيللي الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لإعادة تقديم الفوازير، مشيرة إلى أنها "لطيفة للغاية"، وتستطيع تقديم الفوازير.
وتعد الفنانة نيللي أيقونة الفن الاستعراضي في العالم العربي، حيث اشتهرت بتقديم فوازير رمضان لسنوات عديدة، حيث ارتبطت الفوازير بها وبالفنانة شيريهان.
وتعددت مواهب نيللي بين الرقص والغناء والتمثيل، وقدمت العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شاركت فيما يقارب 118 عملًا فنيًا، فضلاً عن انتمائها إلى عائلة فنية عريقة، إذ تعد شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت بـ "الطفلة المعجزة" في وقتها، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة لبلبة.