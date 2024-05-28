رشوة بـ"20 دينارًا" تنتهي بتغريم موظف كويتي 700 ألف دولار

قضت محكمة كويتية ذات أحكام قطعية لا تقبل الطعن، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تقارب 700 ألف دولار، لموظف كويتي أدين بتلقي رشى من مراجعيه قيمة كل منها نحو 65 دولارًا.

واعتاد الموظف الكويتي الذي يعمل رئيس قسم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على تلقي 20 دينارًا رشوة من كل وافد أجنبي يصدر له بطاقة مخصصة للوافدين الأجانب في البلاد.

وأصدرت محكمة التمييز، حكمها بتأييد حكم صادر بسجن الموظف لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 212 ألف دينار.