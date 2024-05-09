"أنا الاتحاد".. أول فيلم سعودي بإنتاج وإخراج أمريكي

يمتلك فيلم "أنا الاتحاد" الذي شارك مؤخرًا في مهرجان أفلام السعودية لمؤلفه "عبد الإله محمد النجيمي" ومخرجه "حمزة طرزان" الكثير من عناصر الجذب، أولها أنه أول شريط سينمائي روائي يحكي عن تأسيس نادي الاتحاد الرياضي السعودي والإنجازات التي حققها منذ بداياته في عام 1927 إلى جانب العراقيل التي وقفت في طريق تطوره.

عنصر الجذب الثاني هو أن مؤلفه النجيمي عضو مؤسس في النادي وأمين عام مركز التوثيق والمعلومات فيه، إلى جانب كونه صاحب أكبر أرشيف رياضي لمؤرخ سعودي فيه ما يزيد على 20 ألف وثيقة قديمة عن النادي والرياضة السعودية بشكل عام، فضلاً عن أنه في تصريحات له أوضح أنه كتب الحبكة الدرامية للفيلم بصيغة إبداعية سهلة ومثيرة في آن دون الإخلال بالجوانب التاريخية.

ومن العناصر الجاذبة أيضًا المخرج "طرزان" الأمريكي من أصول سعودية، الذي سخر كل معرفته السينمائية بمدرستها الهوليوودية لخدمة فكرة هذا الفيلم القائمة على شعار النادي "الاتحاد للجميع"، بعيدًا عن كل أشكال العنصرية والتفرقة، بحيث إن اختياراته للممثلين ومواقع التصوير المتنوعة من جدة إلى مكة المكرمة والطائف والرياض ونيوم ومدن أخرى خارج السعودية وعلى رأسها "لوس أنجلوس"، ستضفي حيوية على الصورة والأحداث.