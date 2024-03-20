"من كثر حبي لك".. دراما خليجية تمزج الرومانسية والمرح ببساطة

يقدم مسلسل "من كثر حبي لك"، مزيجًا بسيطًا من الرومانسية والمرح لمشاهديه بعيدًا عن زحمة الأعمال الدرامية الرمضانية والمنافسة بينها في منصات المشاهدة الحصرية وتقييماتها، وملاحظات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يبدو المسلسل الذي يندرج ضمن الدراما الخليجية الاجتماعية، مناسبًا للعائلات وحتى الشباب الباحثين عن عمل فني يجمع بين الرومانسية وقليل من الكوميديا الخفيفة.

وفي هكذا أحداث اجتماعية معاصرة، بالطبع لا يوجد في العمل بطل خارق، ولا تعود القصة لحقب التاريخ المختلفة لمناقشة قضايا سياسية أو دينية أو اجتماعية معقدة أو شائكة، بل كل المشاهد هي يوميات ومشاكل وحوارات اعتيادية لكل الناس.

تبدأ جمالية المسلسل من بدايته، حيث تقدم الفنانة العراقية أصيل هميم، أغنية البداية من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، وألحان عبدالله القعود، حيث نجح الثلاثي المميز بلفت الأنظار لعمل فني متفرد بذاته، ويمكن أن يلخص الحكاية بجملة "خلنا نعيش ونترك الماضي ورانا".