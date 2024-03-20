"من كثر حبي لك".. دراما خليجية تمزج الرومانسية والمرح ببساطة
يقدم مسلسل "من كثر حبي لك"، مزيجًا بسيطًا من الرومانسية والمرح لمشاهديه بعيدًا عن زحمة الأعمال الدرامية الرمضانية والمنافسة بينها في منصات المشاهدة الحصرية وتقييماتها، وملاحظات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يبدو المسلسل الذي يندرج ضمن الدراما الخليجية الاجتماعية، مناسبًا للعائلات وحتى الشباب الباحثين عن عمل فني يجمع بين الرومانسية وقليل من الكوميديا الخفيفة.
وفي هكذا أحداث اجتماعية معاصرة، بالطبع لا يوجد في العمل بطل خارق، ولا تعود القصة لحقب التاريخ المختلفة لمناقشة قضايا سياسية أو دينية أو اجتماعية معقدة أو شائكة، بل كل المشاهد هي يوميات ومشاكل وحوارات اعتيادية لكل الناس.
تبدأ جمالية المسلسل من بدايته، حيث تقدم الفنانة العراقية أصيل هميم، أغنية البداية من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، وألحان عبدالله القعود، حيث نجح الثلاثي المميز بلفت الأنظار لعمل فني متفرد بذاته، ويمكن أن يلخص الحكاية بجملة "خلنا نعيش ونترك الماضي ورانا".
فيما بدأت ملامح الحبكة الدرامية للمسلسل بالوضوح والتشابك والترقب بين مجموعة أشخاص تربطهم أماكن السكن أو العمل أو الدراسة، مع تركيز على قصة اجتماعية تظل لافتة لأنها تمس نسبة كبيرة ومتجددة من الأزواج، وهي فشل كثير من قصص الزواج عن حب.
فبعد 10 سنوات على الزواج، يحكي المسلسل كيف تقود الخلافات التي ظهرت بين الزوجين العاشقين إلى طلاق لم يكن في الحسبان، فيما يخفف من قسوة ذلك الخط الدرامي الرئيس للمسلسل، قليل من الحوارات والمشاهد الكوميدية بين الثنائي باسم عبد الأمير، وفوز العبدالله.
ويتيح عرض المسلسل على العديد من الفضائيات العربية، ميزة مشاهدته من جمهور عربي واسع في أوقات مختلفة، فيما يمكن أن نميز جمهور المسلسل بكونه يتابع ويتأثر بصمت أو في محيطه القريب بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، لا تغيب ردود الفعل حول المسلسل، حيث يمكن قراءة بعد التعليقات من قبيل: "مسلسل #من_كثر_حبي_لك فظيع"، و "من كثر حبي لك أحلى مسلسل"، و "غالبًا ما أتابع مسلسلات كويتية بس صج مسلسل #من_كثر_حبي_لك عجبني حيل، ويضحكني بعد، برافو عليهم، مبدعون".
ويضم المسلسل، مجموعة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، بينهم: إبراهيم الحربي، باسم عبد الأمير، حمد العماني، خالد الشاعر، نور الشيخ، فوز العبد الله، أحمد النجار، فاطمة الطباخ، فوز العبدالله، شوق الهادي، ومن تأليف نور البدري، وإخراج حسين الحليبي.