هنا الزاهد تكشف سبب رفضها لتجميل أسنانها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن سبب رفضها تقويم أسنانها، مشيرة إلى أنها تتشبه بالفنانة الراحلة نجلاء فتحي، التي ورغم جمالها لم تُقدم على تعديل أسنانها.

وردت هنا الزاهد على تشبيه مواطنها الفنان هشام إسماعيل لها بالفنانة نجلاء فتحي خلال لقاء تليفزيوني قائلة "شكرًا أوي أوي ودي حاجة كبيرة أوي إنه يشبهني بفنانة مفضلة بالنسبة ليا وحاجة كبيرة، أنا بموت فيها وبحب صوتها، أنا بسببها ما عملتش أسناني لأن هي طلعت أسنانها لم تكن مثالية ووأنا كذلك، وبسببها أنا قلت واحدة قمر زي دي إيه المشكلة لما أسناني تبقى معوجة".

واستطردت هنا الزاهد في الحديث عن أسنانها قائلة: "ناس كتير بتقولي اعملي أسنانك، وشايفة أن لأ مش عايزة أعملها بسبب أن في ناس قديمة ماكنتش عاملة أسنانها والناس بتحبهم".

وعن نجلاء فتحي قالت: "هي ممثلة عظيمة وأفلامها حلوة أوي ومامتي شبهها أكتر مني بكتير، وهي صغيرة وزمان وهي ماشية في الشارع ولابسة نضارة شمس الناس بيفتكروها هي".

وخاضت الفنانة هنا الزاهد سباق عيد الفطر السينمائي بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي شاركت في بطولته الفنان هشام ماجد، وحقق إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

والفيلم بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين. ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب.