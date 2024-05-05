إيلي فغالي: الدراما اللبنانية موجودة قبل السورية

ردّ المخرج اللبناني إيلي فغالي على تصريحات الفنان السوري باسم ياخور حول أن الدراما اللبنانية، والذي وصفها بـ "السطحية" التي لا تشبه الواقع اللبناني، مبينًا أن "جزءًا من حديث ياخور صحيح".

وكان الفنان السوري باسم ياخور وصف الدراما اللبنانية بـ"السطحية" وأنها لا تمثل المواطن اللبناني وتقتصر على مظاهر الثراء والثياب الفاخرة للأبطال، لذلك قال إنه لا توجد دراما لبنانية ويجب توجيه هذا السؤال للقائمين على الفن في لبنان من مؤلفين ومنتجين.

وقال إيلي فغالي خلال لقاء تلفزيوني: "جزء من حديث باسم ياخور صحيح، لكن تعميمه على الدراما اللبنانية غير صحيح، وإذا تحدثنا عن التاريخ، فالدراما اللبنانية تاريخيًّا، كانت موجودة في وقت لم يكن للدراما السورية أي وجود، والسوريون كانوا يصورون أعمالهم في لبنان".