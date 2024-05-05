إيلي فغالي: الدراما اللبنانية موجودة قبل السورية
ردّ المخرج اللبناني إيلي فغالي على تصريحات الفنان السوري باسم ياخور حول أن الدراما اللبنانية، والذي وصفها بـ "السطحية" التي لا تشبه الواقع اللبناني، مبينًا أن "جزءًا من حديث ياخور صحيح".
وكان الفنان السوري باسم ياخور وصف الدراما اللبنانية بـ"السطحية" وأنها لا تمثل المواطن اللبناني وتقتصر على مظاهر الثراء والثياب الفاخرة للأبطال، لذلك قال إنه لا توجد دراما لبنانية ويجب توجيه هذا السؤال للقائمين على الفن في لبنان من مؤلفين ومنتجين.
وقال إيلي فغالي خلال لقاء تلفزيوني: "جزء من حديث باسم ياخور صحيح، لكن تعميمه على الدراما اللبنانية غير صحيح، وإذا تحدثنا عن التاريخ، فالدراما اللبنانية تاريخيًّا، كانت موجودة في وقت لم يكن للدراما السورية أي وجود، والسوريون كانوا يصورون أعمالهم في لبنان".
وتابع: "الدراما اللبنانية موجودة قبل السورية، فأين كان السوريون يصورون أعمالهم مثل "غوار" و"صح النوم" حتى أن المخرجين في أعمالهم السابقة كانوا لبنانيين، وكان قديمًا جو العمل اللبناني مسيطرًا بعكس الآن، رغم أنه كان هناك اقتباسات كثيرة، فهناك أعمال لبنانية مقتبسة حققت نجاحًا عظيمًا، لكن كان يتم الاقتباس بطريقة مناسبة للواقع، بعكس الآن".
واستكمل: "الاقتباس الآن في الأعمال اللبنانية لا يشبه الواقع حقيقة، لا تجد في العمل فلاحًا أو فقيرًا، الكل أغنياء يسكنون القصور، ويرتدون ماركات عالمية فقط".
يذكر أن الفنان السوري باسم ياخور قد أجاب عن سؤال حول الفرق بين الدراما اللبنانية والسورية خلال لقاء تلفزيوني، لافتًا إلى أن الدراما السورية قوية وتفوقت دراميًّا على العديد من الدول التي لها تاريخ فني طويل.
وأشار ياخور إلى أن أقوى ما دعم الدراما السورية هو أنها نابعة من الشارع السوري ومن نبض المواطن، كما أنها تعبر عنه وتمثل كل شرائح المجتمع.