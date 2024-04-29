مصطفى شعبان يعقد قرانه على مديرة أعمال عمرو دياب السابقة

احتفل الفنان المصري مصطفى شعبان بعقد قرانه على هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وكشفت مصادر أن عقد القران تم منذ شهرين تقريبًا، ولكن مصطفى شعبان حرص على عدم الكشف عنه بسبب مرض والده، إذ أقام حفلًا بسيطًا حضره الأهل والأصدقاء المقربون للعروسين فقط.

ومن المقرر أن يقيم الفنان مصطفى شعبان حفل زفاف كبيرًا خلال الفترة المقبلة، يحضره نجوم الوسط الفني بعد الاطمئنان على صحة والده.