أفغانستان.. مقتل 50 شخصا إثر فيضانات في إقليم بغلان (فيديو)
لقي 50 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات ضخمة ضربت مناطق في ولاية بغلان الواقعة شمالي أفغانستان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء مستقلة.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، نقلاً عن مصادر محلية، إن "50 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت ولاية بغلان"، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة شيخ جلال بمديرية بغلان الوسطى.
وأوضحت المصادر أن هذه الفيضانات دمرت العديد من المنازل في ولاية بغلان.
وقال هداية الله همدارد، رئيس إدارة الكوارث الطبيعية في حكومة طالبان في إقليم بغلان، لقناة "شاهد نيوز"، إن الفيضانات أودت بحياة 50 شخصاً في عدة مناطق في ولاية بغلان، مضيفاً "أن هذه الإحصائية أولية وهناك احتمال لتزايد الضحايا".
في غضون ذلك، تسببت الفيضانات بخسائر مالية فادحة خلال اليومين الماضيين في مديريتي تشاهارسده ومرغاب بولاية غور، واختفى شخصان بينهما طفل ورجل عجوز.
وتقول إدارة الأرصاد الجوية التابعة لحكومة طالبان إن هناك احتمالية لهطول أمطار غزيرة وبرق وفيضانات يومي الجمعة والسبت في 22 ولاية بأفغانستان.
ووصفت مكاتب الأرصاد الجوية الدولية أمطار الشهرين الأخيرين في أفغانستان، خاصة أمطار أبريل/نيسان، بأنها غزيرة بعد عدة سنوات في هذا البلد.
ونتيجة لهذه الأمطار، حدثت فيضانات في العديد من المناطق، أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.
ويشتكي ضحايا الفيضانات في مختلف ولايات أفغانستان من عدم حصولهم على المساعدة من الحكومة أو وكالات الإغاثة.