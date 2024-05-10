أفغانستان.. مقتل 50 شخصا إثر فيضانات في إقليم بغلان (فيديو)

وقال هداية الله همدارد، رئيس إدارة الكوارث الطبيعية في حكومة طالبان في إقليم بغلان، لقناة "شاهد نيوز"، إن الفيضانات أودت بحياة 50 شخصاً في عدة مناطق في ولاية بغلان، مضيفاً "أن هذه الإحصائية أولية وهناك احتمال لتزايد الضحايا".

في غضون ذلك، تسببت الفيضانات بخسائر مالية فادحة خلال اليومين الماضيين في مديريتي تشاهارسده ومرغاب بولاية غور، واختفى شخصان بينهما طفل ورجل عجوز.