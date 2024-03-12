بعد شهادته ضد الشركة.. انتحار غامض لموظف سابق في "بوينغ"

أفادت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، بأن جون بارنيت الموظف السابق في شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، توفي منتحراً.

وجاء انتحار بارنيت، الذي كان معروفاً بانتقاداته المستمرة لمعايير الإنتاج في شركة "بوينغ" بأمريكا، بعد أيام من إدلائه بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.

وعثر على جثة بارنيت، البالغ من العمر 62 عامًا، داخل سيارته بمرآب فندق بولاية كارولينا الشمالية، بعدما توفي نتيجة إصابات تسبب بها لنفسه في التاسع من مارس.

وأمضى بارنيت، الذي كان يشهد ضد شركته، 32 عاماً، في خدمة "بوينغ" قبل تقاعده في عام 2017.

وتولى الرجل إدارة الجودة في مصنع تصنيع طائرة "787 دريملاينر" شمال تشارلستون، والتي تُستخدم بشكل أساسي للرحلات الطويلة.

وكان بارنيت قد كشف عن مخاوفه من أنه يتم الضغط على العمّال لتجاوز المعايير اللازمة وتركيب أجزاء دون الجودة المطلوبة في الطائرات.

واكتشف الراحل كذلك مشاكل في أنظمة الأكسجين قد تؤدي إلى تعطيل ربع أقنعة التنفس في الطائرات في حالات الطوارئ.

وبعد انتقاله للعمل في كارولينا الجنوبية، عبر بارنيت عن قلقه بشأن تسريع عملية التجميع لبناء طائرات جديدة وهو ما قد يضر بالسلامة.