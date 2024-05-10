دمّر حياتي.. ريهام سعيد تعيد قضيتها مع نادر صعب إلى الواجهة (فيديو)

وتعاطف متابعو ريهام سعيد معها؛ بعد ما تعرضت له جراء العملية، مطالبين إياها بتقبّل شكلها الجديد، ومؤكدين لها أنها "تبدو جميلة رغم كل شيء"، بحسب قولهم. بينما رأى البعض الآخر أنها هي من تسببت بهذه النتيجة، بسبب حرصها الدائم على الخضوع لعمليات التجميل.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد أحدثت ضجة واسعة بعد اتهامها طبيب التجميل البارز نادر صعب، صراحة، بتشويه وجهها.

وزعمت أن الطبيب "صعب" شوّه جانبَي عينيها؛ إذ تظهر خطوط العملية التجميلية بشكل صارخ، إلا أنها تخفي ذلك بمستحضرات التجميل، وفق تعبيرها.

ونشرت ريهام سعيد صورًا لعينيها من الجانبين، وقد ظهر عليهما آثار خياطة جراحة.



وما لبث أن رد الطبيب اللبناني في بيان صحفي على اتهام ريهام سعيد له، مشيرًا إلى أنّ ما صرحت به تضمن "كذبًا" و"تضليلاً" ومعلومات مغلوطة، بحسب قوله.

ونوّه إلى أنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع، وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفنّد ادعاءات الإعلامية المصرية".