"ارقص إلى الأبد".. أغنية إسرائيلية جديدة "مرفوضة" في "يوروفجن"

تواجه الأغنية الإسرائيلية الثانية المشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية "يوروفجن" التي جاءت بعنوان "ارقص إلى الأبد"، الرفض، بسبب مضمون كلماتها.

وتعتبر "ارقص إلى الأبد" الأغنية الثانية التي قد تواجه الرفض من "اتحاد الإذاعة الأوروبي"، الذي يناقش الأغنية حالياً، بعد رفض الأغنية الأولى "مطر أكتوبر".

ورفض الاتحاد الأغنية الأولى "مطر أكتوبر"، قبل أيام، لاحتوائها على إشارة مباشرة للحرب التي تشنها إسرائيل على فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأصبحت مشاركة المغنية إيدن جولان ممثلة إسرائيل في "يوروفجن" مهددة بالإلغاء، بعدما كشفت صحيفة إسرائيلية أن "اتحاد الإذاعة الأوروبي" قرر إقصاء الأغنية الثانية.

تدخل الرئيس الإسرائيلي

وأعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، التوجه لعدم المشاركة في "يوروفجن" في حال رفض المنظمون الأغنية المختارة لتمثيل البلاد، بحجة احتوائها على مضامين سياسية.

لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت، في بيان، إنها ستلتزم بدعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إجراء "تعديلات ضرورية" تضمن مشاركة إسرائيل في المسابقة الغنائية التي فازت بها 4 مرات في الماضي.

وأضافت: "تواصلت الهيئة مع مؤلفي أغنيتي (مطر أكتوبر) التي وقع عليها الاختيار أولاً، و(ارقص إلى الأبد) التي حلّت ثانية، وطلبت منهم إعادة صياغة الكلمات مع الحفاظ على الحرية الفنية".

وذكر البيان، أن "هيئة البث ستختار من بين النصوص الجديدة التي ستحصل عليها، الأغنية التي ستُرسَل إلى اللجنة المشرفة على يوروفيجن حتى توافق على مشاركة إسرائيل في المسابقة".