المكسيك.. 72 جريمة قتل عمد يوميا خلال فبراير

أفاد تقرير صادر عن أمانة الأمن وحماية المواطنين "SSPC"، في المكسيك، أن شهر فبراير/شباط الماضي، شهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد جرائم القتل العمد المرتكبة في البلاد، مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني.

وسجل شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإسباني، نحو 2077 جريمة قتل عمد، أي بما يعادل 72 جريمة في اليوم الواحد.

وأشار التقرير إلى أن يوم 11 فبراير/شباط، كان الأكثر عنفًا خلال الشهر، حيث سجلت السلطات 100 جريمة قتل عمد، وقع معظمها في ولاية غواناخواتو، وهي الولاية الأكثر عنفًا في الولايات الإدارية الفيدرالية.