عناصر من الشرطة المكسيكية
عناصر من الشرطة المكسيكيةرويترز

المكسيك.. 72 جريمة قتل عمد يوميا خلال فبراير

أفاد تقرير صادر عن أمانة الأمن وحماية المواطنين "SSPC"، في المكسيك، أن شهر فبراير/شباط الماضي، شهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد جرائم القتل العمد المرتكبة في البلاد، مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني.

وسجل شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإسباني، نحو 2077 جريمة قتل عمد، أي بما يعادل 72 جريمة في اليوم الواحد.

وأشار التقرير إلى أن يوم 11 فبراير/شباط، كان الأكثر عنفًا خلال الشهر، حيث سجلت السلطات 100 جريمة قتل عمد، وقع معظمها في ولاية غواناخواتو، وهي الولاية الأكثر عنفًا في الولايات الإدارية الفيدرالية.

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وسجلت بعض المناطق، مثل: باجا كاليفورنيا، وغيريرو، وموريلوس، وبويبلا، وتشياباس، ومكسيكو سيتي، اتجاهات تصاعدية تتراوح بين 8 و22% فيما يتعلق بعدد جرائم القتل العمد الموثقة، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتكاب أكثر من 180 ألف جريمة قتل عمد وقعت في ظل الإدارة الفيدرالية الحالية، في الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 29 فبراير/شباط 2024 أي بزيادة نحو 60 ألف جريمة مرتكبة خلال فترة ولاية الرئيس السابق إنريكي نييتو التي استمرت 6 سنوات.

المكسيك

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