رئيس "ساسيرو" يرد على أسرة العندليب بشأن إعلان "دقوا الشماسي"

وأشار رئيس "ساسيرو" إلى أن الجمعية لن تتدخل فيما تقوم به أسرة العندليب الراحل، فهي ليست طرفًا، لكنه تأكد أن الجهة المعلنة اتخذت كل الإجراءات الصحيحة، وحصلت على حق استغلال الأغنية، حسب قوله.

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، قد أعلن أنه بصدد تقديم دعوى قضائية ضد صناع إعلان "دقوا الشماسي"، الذي تم نشره للترويج لأحد المنتجعات السياحية، بسبب استغلال أغنية العندليب دون وجه حق.

وأضاف قنطوش، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن "محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، تواصل معي وطالبني بمقاضاة صناع الإعلان بسبب العبث بتراث الفنان الراحل"، مشيرًا إلى أنه "تم استغلال الأغنية من أجل التربح، وليس من أجل الفن".