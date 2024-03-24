رئيس "ساسيرو" يرد على أسرة العندليب بشأن إعلان "دقوا الشماسي"
رد رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو"، الدكتور مدحت العدل، على إعلان أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عزمهم مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"، مؤكدًا أنه ليس لهم الحق في مقاضاتهم.
وعلل العدل عدم أحقيتهم في ذلك لأن كلمات ولحن الأغنية هما ملكًا للمؤلف والملحن وليس المطرب.
وأضاف العدل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الإعلان لم يستغل صوت الفنان عبد الحليم حافظ كي تطالب أسرته بحقهم في ذلك، بل استغل اللحن والكلمات فقط"، مجددًا التأكيد على أنهما ملكًا للمؤلف والملحن.
وقال إن "الشركة أخذت الموافقة من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، لذلك فإن استغلالهم للحن والكلمات قانوني".
وأشار رئيس "ساسيرو" إلى أن الجمعية لن تتدخل فيما تقوم به أسرة العندليب الراحل، فهي ليست طرفًا، لكنه تأكد أن الجهة المعلنة اتخذت كل الإجراءات الصحيحة، وحصلت على حق استغلال الأغنية، حسب قوله.
وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، قد أعلن أنه بصدد تقديم دعوى قضائية ضد صناع إعلان "دقوا الشماسي"، الذي تم نشره للترويج لأحد المنتجعات السياحية، بسبب استغلال أغنية العندليب دون وجه حق.
وأضاف قنطوش، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن "محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، تواصل معي وطالبني بمقاضاة صناع الإعلان بسبب العبث بتراث الفنان الراحل"، مشيرًا إلى أنه "تم استغلال الأغنية من أجل التربح، وليس من أجل الفن".
وأشار محامي أسرة العندليب إلى إنه بالإضافة إلى استغلال الأغنية دون وجه حق، فقد تم تقديمها بشكل غير لائق بالفنان الراحل، ولا بصناع الأغنية، لافتًا إلى أنها من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد.
وأثار إعلان "دقوا الشماسي" الذي قدم لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، خلال الأيام الأخيرة، موجة من الجدل والاستياء بسبب طريقة تنفيذ الإعلان، واعتماده على أغنية للمغني الراحل عبد الحليم حافظ.