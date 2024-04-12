نقيب القراء المصريين لـ"إرم نيوز": لا تهاون في واقعة "المقرئ الراقص"

وأشار الشيخ حشاد إلى أن "محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أصدر قرارا بوقف الشيخ عن بث التلاوة على الهواء مباشرة في الإذاعات الخارجية لمدة عام مع إمكانية وقفه نهائيا بعد عرض أمره على لجنة من كبار القراء والمبتهلين من النقابة" .

وعُرف الشيخ إعلاميا بلقب "المقرئ الراقص" لإتيانه حركات راقصة بيديه وجسده في أكثر من مقطع فيديو في أزمة سابقة.

ومن التعليقات الغاضبة على الأزمة ما قاله القارئ الشيخ محمد سمير، عضو نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، عبر حسابه على "فيسبوك": "والله إن الحدث جلل والمصيبة فادحة، ووالله إن الأمر لا يكفي فيه البكاء على كتاب الله الذي مُزِّقَ في إذاعتنا العريقة وفي محاريب المساجد وعلى مواقع التواصل" ، مضيفا: "اللهم سخر لهذا الكتاب من يدفع عنه العبث والسفه".

وبحسب متخصصين، ارتكب الشيخ 11 خطأ، تضمنت تلحينا بالكلمات، وتبديل كلمة بأخرى ليست من نفس المعنى، وترك كلمة، وتغيير تشكيل الحروف. ومن أمثلة تلك الأخطاء قوله أثناء قراءة سورة (الأعراف) "إصراراهم" بدلا من "إصرهم". وقوله "الذي يجدنه" حيث حذف الواو والصواب "ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ" بإثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال: "الذين يجدونه" والصواب "ٱلَّذِی".

وهناك أيضا قراءته "ويحل لهم الطيباتُ" بضم التاء والصواب بالكسر "وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ"، وكذلك قوله: "أنجونا" حيث تلاها بالواو والصواب: " أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ".

وبرر الشيخ محمد السلكاوي ما حدث بقوله في تصريح مقتضب لوسائل إعلام محلية أنه "تعرض للسهو والنسيان ولم يدر ماذا حدث بالضبط"، مؤكدا أن "الخطأ وارد عموما".

ويعد الشيخ السلكاوي أحد أشهر القراء المعتمدين في الإذاعة والتلفزيون في مصر، وهو من من مواليد 1959 في محافظة الدقهلية، وله ثلاثة أبناء يعملون في نفس مجال قراءة القرآن والابتهالات الدينية.