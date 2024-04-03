بوتسوانا تهدد بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا

هدد رئيس بوتسوانا بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا، في نزاع حول الحفاظ على الفيلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت وزارة البيئة الألمانية ضرورة فرض قيود أكثر صرامة على استيراد التذكارات التي يتم تصنيعها من الحيوانات التي يتم صيدها.

وقال رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، لوسائل الإعلام الألمانية، إن هذا "لن يؤدي إلا إلى إفقار الناس في بلاده".

وأضاف أن أعداد الفيلة تزايدت نتيجة جهود الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الصيد كان يساعد في السيطرة على أعدادها.

وقال ماسيسي، لصحيفة "بيلد الألمانية"، إنه يتعين على الألمان "تجربة العيش مع الحيوانات مثلنا.. هذه ليست مزحة."

وتعد بوتسوانا موطنًا لحوالي ثلث الفيلة في العالم، حيث يوجد فيها أكثر من 130 ألف فيل، وهو ما يزيد على المساحة المخصصة لها.

وقال ماسيسي إن القطعان تسببت بأضرار للممتلكات، وأكلت المحاصيل، كما تسببت بأذية السكان.

وسبق أن قدمت بوتسوانا 8000 فيل إلى جارتها أنجولا، كما قدمت مئات أخرى إلى موزمبيق، كوسيلة لخفض عدد الفيلة في البلاد.

وقال ماسيسي: "نود أن نقدم مثل هذه الهدية لألمانيا"، مؤكدا أنه لن يقبل بالرفض كإجابة.

يذكر أن وزير الحياة البرية في بوتسوانا، دوميزويني مثيمكولو، هدد الشهر الماضي بإرسال 10 آلاف فيل إلى حديقة "هايد بارك" في لندن؛ حتى يتمكن الشعب البريطاني من "تذوق طعم العيش إلى جانبها".

وفي مارس، صوّت أعضاء البرلمان البريطاني لصالح فرض حظر على استيراد التماثيل التي تصنع من الحيوانات التي يتم صيدها، لكن التشريع يحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل أن يصبح قانونًا.