لم تكن تعلم بوجودها.. اليابان تعلن العثور على 7000 جزيرة



أعادت اليابان حصر وتعداد جزرها، لتكتشف أن لديها 7000 جزيرة جديدة لم تكن على علم بوجودها، ما يرفع عدد الجزر اليابانية إلى الضعف.

فقد أظهر رسم الخرائط الرقمية من قبل هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية (GSI) مؤخرًا، أن هناك 14125 جزيرة في الأراضي اليابانية، أي أكثر من ضعف الرقم البالغ 6852 الذي ظل خفر السواحل الياباني ينشره رسميًا منذ تقرير عام 1987.