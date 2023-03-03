لم تكن تعلم بوجودها.. اليابان تعلن العثور على 7000 جزيرة
أعادت اليابان حصر وتعداد جزرها، لتكتشف أن لديها 7000 جزيرة جديدة لم تكن على علم بوجودها، ما يرفع عدد الجزر اليابانية إلى الضعف.
فقد أظهر رسم الخرائط الرقمية من قبل هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية (GSI) مؤخرًا، أن هناك 14125 جزيرة في الأراضي اليابانية، أي أكثر من ضعف الرقم البالغ 6852 الذي ظل خفر السواحل الياباني ينشره رسميًا منذ تقرير عام 1987.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن هيئة المعلومات الجغرافية اليابانية (GSI) قولها بأن "الرقم الجديد يعكس التقدم في تكنولوجيا المسح وتفاصيل الخرائط المستخدمة في العدّ"، علما أن المساحة الإجمالية للأرض في حوزة اليابان لم تتغيّر.
وقالت إنه على الرغم من عدم وجود اتفاق دولي حول كيفية حساب الجزر، فقد استخدمت اليابان نفس معيار الحجم مثل المسح السابق قبل 35 عامًا، دون أن يشمل الرقم الجديد أي أرض مستصلحة اصطناعياً.
يشار الى أن الجزر المحيطة باليابان كانت دوما في قلب العديد من النزاعات الإقليمية.
فاليابان تطالب مثلا بجزر كوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا، والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، وهو نزاع يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان.
وتقول اليابان أيضًا، إن لديها مطالبة تاريخية بجزر سينكاكو غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، والتي تديرها حاليًا، لكن الصين عارضت هذا الادعاء مرارًا وتكرارًا.
وفي الوقت نفسه لا تزال اليابان وكوريا الجنوبية عالقتين في نزاع استمر لأكثر من 70 عامًا حول سيادة مجموعة من الجزر تعرف باسم "دوكدو".