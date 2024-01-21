الفنان عادل إمام يعتزل الفن

أعلن المخرج رامي إمام اعتزال والده الفنان المصري عادل إمام الفن نهائياً وتفرغه لأحفاده، مؤكداً أن الزعيم "يقضي معهم كل وقته، ولا ينوي تقديم أي أعمال في المستقبل".

وقال نجل "الزعيم" في لقاء تلفزيوني على هامش فعاليات حفل "joy awards" المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، إن والده بخير لكنه لا ينوي تقديم أي أعمال بالمستقبل، مشيرا أنه قرر التفرغ لأحفاده وأولاده

ونفى رامي إمام ما تم تداوله حول مرض والده، معلناً أنه بصحة جيدة، وما يشاع ليس له أساس من الصحة.

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن إصابة عادل إمام بالزهايمر، موضحًا أن المرض جعله يبتعد عن الفن والظهور الإعلامي.

وسببت تصريحات الباز غضبا كبيرا لأسرة "الزعيم"، والذين سارعوا لنفي الخبر مؤكدين أنه بحالة جيدة، وأنه سيقدم فيلمًا سينمائيًّا بمشاركة نجله محمد إمام.

وقال الإعلامي الباز، إن أسرة الفنان تفرض عليه نوعا من "الإقامة الجبرية" بعزله عن الحياة الفنية والإعلامية.