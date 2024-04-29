لقاء مطلّق بطفلته يتحول إلى "مجزرة" في مصر

ولم تقف الحادثة عند هذا الحد، أصيبت الأم بطلقة بجوار الرئة، كما أصيب أحد الأطفال المتواجدين في المكان بطلقة في ساقه.

ولاذ المتهم بالفرار هو وشقيقته، إلا أن جهود أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه وإحضاره، وقضت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.

ويثير قانون "رؤية الأطفال" مشكلات عديدة في مصر بين الأزواج الذين انفصلوا رسميًّا ولم يتوصلوا إلى اتفاق ودي يرى بمقتضاه الأب أطفاله.

ويشكو الآباء من أن القانون مجحف بحقهم ولا يراعي متطلبات الأبوة، إذ إن أقصى مدة للرؤية لا تتجاوز مرة واحدة أسبوعيا في مكان عام مثل مراكز الشباب والأندية لمدة ساعتين أو أكثر بحسب حكم المحكمة.

وفي المقابل، تؤكد أمهات حاضنات أنهن لا يثقن في الطرف الآخر ونواياه؛ وبالتالي لا يستطعن ترك أولادهن بصحبته أكثر من التوقيت الذي حددته المحكمة.