شير تكشف سبب مواعدتها رجالًا أصغر منها سنًا

قالت المغنية الأمريكية الشهيرة شير إن الرجال في سنها لا يستطيعون التعامل معها، وهذا سبب اتجاهها لمواعدة رجال أصغر سنا.

وأوضحت شير (77 عاما)، في مقابلة تلفزيونية أجرتها أخيرا، أنها تواعد الشباب لأن الرجال بعمرها "ماتوا جميعًا الآن"، وفي السابق كانوا دائمًا خائفين من الاقتراب منها.

وأضافت: "أما الرجال الأصغر سناً، فقد ربتهم نساء مثلي، كما أنهم أكثر جرأة”.

وقبل أن تعترف شير بسبب تفضيلها الرجال الأصغر سناً، زعمت أنها رفضت تقرب إلفيس بريسلي منها؛ لأنها كانت "متوترة" بشأن سمعته و"بعض الأشخاص من حوله".

وتواعد شير حاليا المدير الموسيقي ألكسندر إدواردز الذي يبلغ من العمر 38 عامًا ويصغرها بـ 40 عامًا. والتقيا في أسبوع الموضة في باريس في سبتمبر 2022، لكنهما انفصلا لفترة وجيزة في مايو 2023.

وأثار الاثنان شائعات متجددة بحلول سبتمبر 2023، عندما تم رصدهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما بعد موعد عشاء في لوس أنجلوس.

وبعد عودتهما معًا، اعترفت شير أن حبهما لبعضهما كان غير متوقع.