"لفتة إنسانية".. تامر حسني يتكفل بعلاج أحد مديري "روتانا"

تكفل الفنان تامر حسني، بنفقات علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بعد إصابته بانسداد الشريان التاجي، ما نتج عنه تضرر صمام القلب.

ومن المقرر أن يغادر إمام إلى فرنسا، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال العلاج.

وكان المنتج سعيد إمام، أصدر بيانا صحفيا وجه فيه الشكر لتامر حسني لمساندته ودعمه له، حيث تجمع بينهما علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة.

وذكر إمام أن تامر حسني، تواصل معه فور علمه بتفاصيل حالته الصحية، حيث أكد له، تحمل كافة النفقات المالية لعلاجه.

وكان سعيد إمام أجرى عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر.

يذكر أن المنتج الفني بشركة روتانا، قدم نجاحات لافتة مع عدد من المطربين مؤخرا مثل بهاء سلطان وعبد الفتاح الجريني وبوسي.

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي ينتمي إلى الأفلام الكوميدية ويضم في بطولته محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وإخراج سارة وفيق.