اتهام بالدوين مجددا بالقتل غير العمد خلال تصوير "راست"

اتُهم الممثل أليك بالدوين، الجمعة، لثاني مرة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير الفيلم الأمريكي "راست".

ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى الممثل.

وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا، الجمعة، نيابةً عن موكلهما يقولان فيه "نتطلع إلى يومنا في المحكمة".