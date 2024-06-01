صورتان من الجزائر ضمن الأفضل في مسابقة عالمية

حلّت صورتان بعدسة المصور الجزائري يحيى طالبي، المقيم في ولاية "بني عباس"، ضمن المراكز العشرة الأوائل في مسابقة دولية تحمل اسم (WSIS Photo Contest 2024).

وتهدف المسابقة إلى إبراز كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والإتصال دورا مؤثرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، أن الصورتين تنطويان على "رمزية بالغة"؛ إذ تعبر الأولى الملتقطة في مدينة تيمودي، جنوبي البلاد، على مواكبة مختلف الأجيال لوسائل الاتصال الحديثة.

وتجسد سيدة عجوزا تأقلمت مع وسائل الاتصال تلك وهي تُجري مكالمة مع حفيدتها التي لم ترها منذ عدة أشهر، وهذا ما جعلها تذرف دموع الفرح التي امتزجت بالشوق والحنين.