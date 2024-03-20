أوبرا وينفري : السخرية من وزني كانت تسلية وطنية

قاومت نجمة البرامج الحوارية الأمريكية، أوبرا وينفري، دموعها خلال برنامج تلفزيوني خاص، تناولت فيه انتقادات سابقة لوزنها، قائلة: "لأكثر من عقدين من الزمن كانت السخرية من وزني تسلية وطنية".

وفي المناسبة التي رعتها شبكة "إي بي سي"، ببرنامج بعنوان "العار، واللوم، وثورة تخسيس الوزن"، تناولت أوبرا الأساطير المحيطة بالسمنة بالقول: "لقد أتيت لأشارك في حوار، نأمل أن يمكننا من البدء في التخلّص من وصمة العار التي طالما ارتبطت بالسمنة المفرطة، وأن نتوقف عن تبخيس الناس الآخرين بسبب زيادة الوزن أو الطريقة التي يختارون بها نظام الحمية. والأهم من ذلك، أن نتوقّف عن التشهير بأنفسنا عندما نفشل ببرامج التخسيس".