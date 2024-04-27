اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" (صور)

وأكد المصدر أن "القاتل لم ينسحب من موقع الحادث بسرعة، بل أقدم على سرقة هاتف الضحية أم فهد؛ ما يؤشر على أن الجهة المنفذة للعملية كانت تستهدف هاتف الضحية، وليست الضحية فحسب".