اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" (صور)
أحمد عبد
أفاد مصدر أمني بأن البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" تعرضت لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، فيما أصيبت مساعدتها بجروح بليغة.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة غفران مهدي سوادي الملقبة بـ أم فهد، في منطقة شرق زيونة".
وبيّن المصدر أن "المجرم نفذ عملية الاغتيال بواسطة مسدس ناري عيار 9 ملم، مطلقاً النار على الضحية داخل عجلتها نوع كاديلاك".
وأكد المصدر أن "القاتل لم ينسحب من موقع الحادث بسرعة، بل أقدم على سرقة هاتف الضحية أم فهد؛ ما يؤشر على أن الجهة المنفذة للعملية كانت تستهدف هاتف الضحية، وليست الضحية فحسب".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو عملية الاغتيال، الذي يظهر فيه القاتل وهو يترجل من دراجته النارية متوجهاً نحو الضحية، ويظهر وميض الإطلاقات النارية لحظة عملية الاغتيال.