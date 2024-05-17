العراق.. هجوم مسلح يستهدف مبنى مكافحة المخدرات في البصرة

أحمد عبد

أعلنت شرطة البصرة في العراق عن تعرض مبنى مديرية مكافحة المخدرات فيها، إلى هجوم مسلح في محاولة لتهريب أحد تجار المخدرات الموقوفين في المديرية.

وقال ضابط برتبة عقيد في المديرية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة مديرية مخدرات البصرة الواقعة في قضاء التنومة، بعد أن حاصرت المديرية من ثلاث جهات، إلا أنّ حماية المديرية ردت على مصادر النيران وتمكنت من منع اقتحام المسلحين للمديرية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من المهاجمين، حيث ينتمون إلى إحدى عصابات تجارة المخدرات، والذي تمكن منتسبي المديرية من القبض على زعيمها قبل أيام قليلة".

وتعد مدينة البصرة واحدة من أكثر المدن التي تسجل ارتفاعًا متزايدًا في تجارة وتعاطي المخدرات التي تأتي غالبيتها عبر إيران، التي تجمعها بالبصرة حدودًا برية ونهرية مفتوحة معها.