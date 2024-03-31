"اللحوح".. قوت ومصدر رزق لليمنيين في رمضان

يتزاحم مجموعة من اليمنيين قبيل الإفطار، أمام أحد المنازل المعروفة منذ أكثر من عقدين، ببيع خبز "اللحوح"، أشهر أنواع المخبوزات المحلية استخدامًا في رمضان، أملًا بالحصول على بضعة أقراص منه، قبل نفاد الكمية اليومية.

يحرص مازن الرديني، على القدوم مبكرًا إلى حيّ "حسين" العريق، بالعاصمة المؤقتة عدن، يوميا في رمضان، حتى يتجنب ازدحام المشترين أمام بوابة منزل "القدسي". ويضمن حصوله على "اللحوح" الذي يعده من أهم مكونات مائدة إفطار عائلته.