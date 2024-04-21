ردا على الشائعات.. السلطات المصرية تنشر صور السرير الأثري المختفي

ردّت وزارة السياحة والآثار المصرية بطريقة عملية على شائعات اختفاء سرير أثري من متحف "الأمير محمد علي توفيق" في حي المنيل بالقاهرة، فقد نشرت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" عددا من صور السرير مع فريق الترميم الذي اشتغل عليه كنوع من الصيانة الدورية.

وأكد بيان للوزارة أن "السرير موجود في المتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا لعرضه في القاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم الهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، ضمن سيناريو العرض المُحتفى به خلال الفترة القليلة المقبلة".