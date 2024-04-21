ردا على الشائعات.. السلطات المصرية تنشر صور السرير الأثري المختفي
ردّت وزارة السياحة والآثار المصرية بطريقة عملية على شائعات اختفاء سرير أثري من متحف "الأمير محمد علي توفيق" في حي المنيل بالقاهرة، فقد نشرت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" عددا من صور السرير مع فريق الترميم الذي اشتغل عليه كنوع من الصيانة الدورية.
وأكد بيان للوزارة أن "السرير موجود في المتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا لعرضه في القاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم الهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، ضمن سيناريو العرض المُحتفى به خلال الفترة القليلة المقبلة".
وكان نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا للقاعة الشتوية من المتحف، الذي كان قصرا قبل أن يتبرع به الأمير محمد علي توفيق للدولة، من دون وجود السرير في مكانه المعتاد.
وأكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، لـ "إرم نيوز"، فور ظهور الأزمة، "أن الآثار كلها تخضع لصيانة دورية، ومن الطبيعي أن نجري لها عملية ترميم بين الحين والآخر"، مشيرا إلى أنه "كان ينبغي وضع لافتة أو ملصق في مكان الأثر، يشير إلى أنه يخضع لعملية ترميم؛ منعا لحدوث أية بلبلة، سواء بحسن أو سوء نية".
ويتميز السرير بروعة النقوش والزخارف، وهو مصنوع من الفضة الخالصة، ويبلغ وزنه 850 كيلو غراما.