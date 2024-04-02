بسمة وهبة تحرج ميار الببلاوي بكشف سر صادم عن حياتها (فيديو)

أحرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مواطنتها الممثلة ميار الببلاوي بعد الكشف عن أحد الأسرار الصادمة في حياتها الخاصة، مع استهزائها بها بنعتها بوصف أغضبها.

وسألت الإعلامية ضيفتها، خلال مشاركتها في برنامج "العرافة"، عن عدد مرات طلاقها من زوجها، لتحاول الممثلة التهرب من الإجابة، قبل أن تؤكد أنها تطلقت 11 مرة.

ورفضت ميار الببلاوي أن تكون قد استعانت بـ "محلل" من أجل العودة لزوجها، مؤكدة أنها كانت تتطلق منه وتتزوج من آخر، قبل أن تتطلق من الجديد لتعود إلى زوجها السابق.

وبسبب مراوغة الببلاوي في الإجابة على أسئلة الإعلامية المحرجة، ومحاولتها الاستعانة بمبررات، وصفتها بسمة بـ "ملكة الإفتاء"، وهو الوصف الذي أغضب الضيفة جداً.

ورفضت الضيفة الإجابة على استفسار حول عدد مرات زواجها خلال حياتها، مبررة ذلك أنها تخشى من الحسد، قبل أن ترضخ وتؤكد معلومة المذيعة بأنها تزوجت 5 مرات.

وعن سبب طلاقها المتكرر من زوجها الأول، الذي تعيش معه حالياً بعدما عادت إليه، أوضحت الببلاوي أن العصبية والمشاكل المحيطة بينهما هي السبب في تكرار الطلاق.

وسألت بسمة وهبة ضيفتها عن حقيقة تسببها في سجن زوجها، لتؤكد لها صحة تلك المعلومة وأنها سجنته، مؤكدة أنها كانت تتعذب بسبب ذلك، على حد تعبيرها.

وقالت إن زوجها الذي سجنته هو أول حب وأول رجل تزوجته في حياتها، ولكن طلاقهما الأول كان بسبب عدم توافقهما في الدم وهو ما أكثر على رغبتها في الإنجاب.

https://www.youtube.com/watch?v=RVNdMlX8FSY