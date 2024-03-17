إياد نصار لـ"إرم نيوز": أنانية حسام في "صلة رحم" يبررها حُلم الأبوة

شخصية الدكتور حسام متناقضة إلى حد ما، فبين تغنيه بمبادئه إلا أنه تخلى عنها وقرر تأجير رحم من أجل الإنجاب.. ما تعليقك؟

ليس تناقضا، ولكن غالبا ما تنهار المبادئ عند اصطدامها بالواقع، فالدكتور حسام هو طبيب صنع لنفسه مبادئ وتمسك بها وحافظ عليها، ولكن عند وقوعه في اختبار صعب، اختار أنانيته، وقرر التخلي عن هذه المبادئ، من أجل تحقيق حلم الأبوة، وهذا نراه في الواقع كثيرا، فلا يستطيع الجميع الاستمرار على مبادئه.

برأيك.. أليس من الأسهل والأصوب أن يتزوج حسام من أخرى من أجل الإنجاب بدلا من لجوئه إلى هذا القرار؟

قرار الدكتور حسام بتأجير رحم وتخصيب بويضات زوجته داخله من أجل الإنجاب، نابع من حبه الشديد لزوجته، ورغبته في الإنجاب منها لا من غيرها، وإلا كان تزوج من أخرى كما تقول.