إياد نصار لـ"إرم نيوز": أنانية حسام في "صلة رحم" يبررها حُلم الأبوة
يناقش الفنان الأردني إياد نصار قضية هامة في مسلسله "صلة رحم" الذي يخوض به الموسم الرمضاني الجاري، وهي "تأجير الأرحام" التي أثارت جدلا واسعا منذ عرض الحلقة الأولى للعمل.
وخلال حوار أجراه مع "إرم نيوز" تحدث إياد نصار عن الدكتور حسام طبيب التخدير الذي يسعى لتكوين أسرة وإنجاب طفل من زوجته التي يحبها.
شخصية الدكتور حسام متناقضة إلى حد ما، فبين تغنيه بمبادئه إلا أنه تخلى عنها وقرر تأجير رحم من أجل الإنجاب.. ما تعليقك؟
ليس تناقضا، ولكن غالبا ما تنهار المبادئ عند اصطدامها بالواقع، فالدكتور حسام هو طبيب صنع لنفسه مبادئ وتمسك بها وحافظ عليها، ولكن عند وقوعه في اختبار صعب، اختار أنانيته، وقرر التخلي عن هذه المبادئ، من أجل تحقيق حلم الأبوة، وهذا نراه في الواقع كثيرا، فلا يستطيع الجميع الاستمرار على مبادئه.
برأيك.. أليس من الأسهل والأصوب أن يتزوج حسام من أخرى من أجل الإنجاب بدلا من لجوئه إلى هذا القرار؟
قرار الدكتور حسام بتأجير رحم وتخصيب بويضات زوجته داخله من أجل الإنجاب، نابع من حبه الشديد لزوجته، ورغبته في الإنجاب منها لا من غيرها، وإلا كان تزوج من أخرى كما تقول.
حدثنا أكثر عن شخصية حسام؟
حسام هو رجل يحمل مأساة كبيرة بداخله، فبين فقده لأول طفل له من زوجته الأولى، وفقده لطفله الثاني من زوجته الثانية، ورغبته في أن يصبح أبا، ورفضه الزواج من أخرى بسبب حبه الشديد لزوجته يعيش حسام في دوامة كبيرة، ويحمل ألما كبيرا في داخله.
وهل هناك ثمة رسالة في جعل المؤلف حسام طبيبا في المسلسل؟
هذه الحكاية استغرقت منا وقتا كثيرا، فبعد جلسات ومناقشات كثيرة تم الاستقرار أن يكون حسام طبيب تخدير، وذلك لكونه أكثر شخص يشعر بألم المريض، ويستطيع إعطاء الجرعة اللازمة لتخديره كي لا يشعر بالألم، وهو كذلك، فبداخله ألم كبير ومع ذلك يتعامل ويتعايش مع الجميع.
وأضاف "هناك رسالة أخرى هامة جدا، وهي انشغال الرجل بتكوين الأسرة، ففي الأعمال الفنية دائما ما يتم تصوير الرجل بأنه غير مهتم بالأسرة وينشغل بملذاته وأشياء أخرى غير الأسرة وهذا غير صحيح".
وماذا عن الجدل الذي أثاره المسلسل؟
طبيعي ومتوقع.. فهذه قضية حساسة رغم وجودها بالمجتمع، ولها دخل بالدين وبالطب، وليس كل الناس توافق عليها، فمن الطبيعي جدا أن يحدث هذا الجدل.
دائما تصرح بأن أهم شيء في المسلسل وفي أعمالك عموما هو القرار.. لماذا تتمسك دائما بهذه الكلمة؟
لأن القرار هو أهم شيء في حياة الإنسان، فمن الممكن أن يتسبب قرار صغير في تغيير حياته، وأحيانًا تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته تكون صعبة للغاية.