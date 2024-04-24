"كان السينمائي" يكشف النقاب عن المشاريع الثمانية في "المسابقة الغامرة"

كشف مهرجان كان السينمائي عن المشاريع الثمانية في المسابقة الجديدة المتعلقة بالأفلام الغامرة، بما في ذلك تركيبات الواقع الافتراضي الجماعية، وتجارب الواقع المختلط، بالإضافة إلى رسم خرائط الفيديو والأعمال المجسمة.

وتعرض هذه المشاريع الثمانية المختارة بعناية طليعة هذا الشكل الفني الجديد، وتتحدى التقاليد الراسخة، وتحتضن التقنيات الجديدة، كما تحتفل بالفنانين الجدد، بالإضافة إلى الشخصيات المعروفة.

الأفلام المشاركة في هذه المسابقة الجديدة، كما جاء في بيان المهرجان، هي فيلم "في الحب" من فرنسا ويحمل توقيع كل من كلير باردين في التمثيل والتعليق الصوتي، إلى جانب أدريان موندوت، ولوران باردين، أما في الغناء فيشارك نوفمبر ألترا، والعمل من إنتاج "أدريان إم" و"كلير بي"، وتسجيل أستوديو "إكليروشوك".

ثاني الأفلام الغامرة يحمل عنوان "متطور"، وهو عمل مشترك بين المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، وسيكون عرضه الفرنسي الأول ضمن المهرجان، ويشترك فيه كل من بارنابي ستيل، وإرسين هان إرسين، وروبن ماكنيكولاس، إضافة إلى صوت كيت بلانشيت، وهو من إنتاج "مارشميلو ليزر فيست"، وألتاس 5، وبريسمان فيلم، وأورانج، ومؤسسة بيا إيكو.

"الكمان البشري: مقدمة" من رومانيا وفرنسا، سيكون عرضه العالمي الأول ضمن "كان"، وهو إصدار متعدد المستخدمين كما جاء في تعريفه، وهو من بطولة لوانا ميشي وتوزيع كابيريا مورغينستيرن ويحوي على أصوات باللغة الإنجليزية، وأنتجه كل من ستوديوسيت، ودا برود، وألكسندرو بوب.

رابع الأفلام الغامرة هو "مايا: ولادة البطلة الخارقة"، وهو عمل مشترك بين المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، من بطولة بولومي باسو، وسي جيه كلارك، إلى جانب الممثلين إنديرا فارما، وكاثي باكياناثان شاريثرا شاندران، وفلوري أنطونيو، ويتضمن أصواتاً باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فضلاً عن أصوات آهات بشرية، والفيلم من إنتاج شركة فلوريال، وميتال في آر فور غود، والتلفزيون الفرنسي، وفرانس تي في ستوريلاب، وميتا.

"أسود" هو الفيلم الفرنسي التايواني المشارك في مسابقة الأفلام الغامرة، ويشارك فيه تانيا دي مونتين، وستيفان فوينكينوس، وبيير آلان جيرو، وهو من بطولة تانيا دي مونتين، وريبيكا نالويانج، وكيريل دانيال إلومبي، وفيرونيك بيلي، وجونا كرافت، وسيرجي ليف، ومبونجيسيني كونين، وكريج توماس كروفورد، وجون هارف جاكسون، وغوي لون مي على صوت آلة الماندرين، أما الصوت الإيطالي فهو لسوزانا ديمتري. والفيلم من إنتاج نوفايا، وفلاش فوروارد إنترتينمنت، ومركز بومبيدو.

سادس الأفلام هو "تيلوس آي" من كندا، والسويد، والدنمارك، وسيكون هذا عرضه العالمي الأول، وهو من إبداع وإنتاج وبطولة كل من دوروتا سايكالي وإميل دام سايدل. أما فيلم "التجوال" المشترك من فرنسا، ولوكسمبورغ، وكندا، فأخرجه ماثي يو برادات، وهو من توزيع أكسل بومونت، وبيير تالارون، وتوني سانيال، وميلا بوسيو، وكلوي فروجيت، وآن كلاين، وماريان بورغ، وإنتاج لابريري برودكشن، وايلد فانغ فيلمز، ونورمال ستوديو.

ثامن الأفلام المشاركة هو "عبور الضباب" الآتي من تايوان، وإخراج "تونغ ين تشو" وتوزيع وإنتاج جينغ يان لين، مدير مؤسسة "مسرح جداً".

وذكر بيان مهرجان كان أنه سيتم منح جائزة أفضل عمل غامر خلال الحفل الختامي في 23 مايو/أيار، لافتاً إلى أن هذه المسابقة هي مسابقة جديدة مخصصة للأعمال الغامرة، وستقام النسخة الأولى منها في الفترة من 15 إلى 24 مايو 2024 في سينما كان، وجامعة "كوت دازور" في حرم جورج ميلييه.

وأشار البيان إلى أن هناك ستة أعمال غامرة غير تنافسية هي: "عربة القتال، وإمبراطورية، وعيون قاتمة، والصور المفقودة.. نعومي كاواسي، وملاحظات حول العمى، والمجالات.