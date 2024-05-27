الشرطة المصرية تحبط محاولة هروب "سفاح التجمع"

أحبطت الشرطة المصرية، الإثنين، محاولة لهروب متهم بقتل عدد من النساء، معروف إعلاميا باسم "سفاح التجمع"، وذلك خلال تمثيله لإحدى جرائمه، بحسب موقع "القاهرة 24".

وذكر الموقع أن المتهم كان يمثل جريمته ويحمل شخصا يؤدي دور الضحية، وبعد أن وضعه بالسيارة، فر مسرعا من الموقع، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطه مجددا.

وكانت النيابة العامة المصرية، قررت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اعترافه بقتل عدد من النساء، بعد ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات، قبل أن يتخلص من الضحايا برمي جثثهن في مناطق صحراوية.