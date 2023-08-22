ريهانا تنجب "سراً" مولودها الثاني من أساب روكي

كشف موقع "تي أم زي" المتخصص في أخبار المشاهير والفنانين أن المغنية العالمية ريهانا أنجبت مولودها الثاني من مغني الراب أساب روكي، مطلع الشهر الجاري.

وذكر الموقع أن "الطفل وُلد في الثالث من آب/اغسطس في لوس أنجليس، ولم يعرف بعد ما الاسم الذي أُطلق عليه، لكنّ المعلومات تشير إلى أنه يبدأ بحرف الراء وهو صبي".

وكانت ريهانا قد أنجبت طفلها الأول في أيار/مايو 2022 من نجم الراب.

ولم تُصدر المغنية ألبوماً منذ العام 2016. وباتت في السنوات الأخيرة مليارديرة بفضل إنشاء ماركات لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية لاقت نجاحاً كبيراً.

وأدّت ريهانا أخيراً أغنية "ليفت مي أب" من فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".