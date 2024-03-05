منافع ثورية لاستخدام الروبوتات في غرف العمليات الجراحية

تتوسع التقنيات الروبوتية لتشمل مختلف التخصصات الطبية، ما يَعِد بتدخلات أقصر، وتقليل مخاطر المضاعفات، وتحسين تعافي المرضى.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن جرّاح الأعصاب ميشيل ليفرانك من مستشفى جامعة أميان أجرى مؤخرًا، عملية فريدة تستهدف آلام أسفل الظهر المعزولة، دون استخدام البراغي التقليدية، وبدلًا من ذلك، استخدم روبوتًا اسمه روزا لحرق النهايات العصبية والغضاريف بدقة؛ ما يتيح دمج العظام.

وأوضحت أنه يتم تحقيق هذا المستوى من الدقة من خلال التخطيط الدقيق باستخدام التوأم الرقمي للمريض؛ ما يسمح بالتكامل السلس بين الصور والمريض أثناء الجراحة.

وتمثل خبرة ميشيل ليفرانك تجاهًا متزايدًا في مجال الروبوتات الجراحية؛ إذ يتم إجراء أكثر من 95% من إجراءاته بمساعدة روزا؛ ما يدل على التأثير التحويلي للروبوتات في المجال الطبي.

وقالت "لوموند" إن الجهود التعاونية بين مؤسسات، مثل: Greco وهي مجموعة بحثية تأسست في مستشفى جامعة أميان، والتقدم التكنولوجي من شركات، مثل: Smart Robotics تُظهر الروح الرائدة التي تقود هذه الابتكارات.

ولفتت إلى أن إدخال الروبوتات، مثل: دافنشي، بأذرعها المفصلية التي تشبه الأخطبوط العملاق، أدى إلى دفع التقدم في جراحة الأنسجة الرخوة، إذ تم تطوير دافنشي في الأصل لإجراءات القلب، وقد وجد مكانته في طب المسالك البولية، بفضل قدرته على الوصول إلى المناطق الصعبة من الناحية التشريحية.