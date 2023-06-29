أول أيام التشريق.. الحجاج يتوافدون لمنشأة الجمرات في منى

يبدأ اليوم الخميس الموافق 11 ذي الحجة للعام الهجري 1444 أول "أيام التشريق" وهي الأيام الثلاثة، التي تلي يوم النحر والتي يستقر فيها الحجاج في منى.

وعند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، ينتهي عيد الأضحى وموسم الحج وذبح الأضحية والتكبير.

وأنهى الحجاج طواف الإفاضة ثم توجهوا إلى منى، حيث يبيتون "أيام" التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.

وشهدت عملية انتقال الحجاج إلى منشأة الجمرات انسيابية تامة بفضل الخدمات المتكاملة التي دشنتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف المشاعر المقدسة.