عبدالله السناني ينتقد محمد عبده (فيديو)

تعرَّض الفنان محمد عبده، والذي كثيرًا ما يثير جدلاً بتصريحاته في عالم الفن، لانتقاد علني وجريء من مواطنه، الممثل عبدالله السناني، والذي قال ما معناه إن فنان العرب بدأ يشطح في الكلام.

وكان "السناني" الذي شارك في مسلسل "طاش ما طاش" والكثير من الأعمال الدرامية السعودية، ضيفًا على قناة "الإخبارية" السعودية، عندما قال إن فنانه المفضل هو محمد عبده، لكنه "بدأ يخثرد.. بدأ يسبّك".

ورغم أنه اختتم اللقاء بإهداء "أيّوه قلبي عليك التاع" التي غناها "أبو نورة" لفنانه المفضل ذاته بعد انتقاده، إلا أن ماقاله في إحدى اللهجات السعودية، يعني أن فنان العرب بدأ يعطي تصريحات "غير متزنة"، كما قال كثير من المدونين الذين أثارتهم تعليقات السناني.

وجذب مقطع فيديو لحديث "السناني" عن محمد عبده خلال لقائه التلفزيوني، الكثير من ردود الفعل، حيث دافع جمهور النجم العربي الكبير عنه، وانتقدوا جرأة السناني، بينما رأى آخرون أنه محق في انتقاده.