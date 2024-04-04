عبدالله السناني ينتقد محمد عبده (فيديو)
تعرَّض الفنان محمد عبده، والذي كثيرًا ما يثير جدلاً بتصريحاته في عالم الفن، لانتقاد علني وجريء من مواطنه، الممثل عبدالله السناني، والذي قال ما معناه إن فنان العرب بدأ يشطح في الكلام.
وكان "السناني" الذي شارك في مسلسل "طاش ما طاش" والكثير من الأعمال الدرامية السعودية، ضيفًا على قناة "الإخبارية" السعودية، عندما قال إن فنانه المفضل هو محمد عبده، لكنه "بدأ يخثرد.. بدأ يسبّك".
ورغم أنه اختتم اللقاء بإهداء "أيّوه قلبي عليك التاع" التي غناها "أبو نورة" لفنانه المفضل ذاته بعد انتقاده، إلا أن ماقاله في إحدى اللهجات السعودية، يعني أن فنان العرب بدأ يعطي تصريحات "غير متزنة"، كما قال كثير من المدونين الذين أثارتهم تعليقات السناني.
وجذب مقطع فيديو لحديث "السناني" عن محمد عبده خلال لقائه التلفزيوني، الكثير من ردود الفعل، حيث دافع جمهور النجم العربي الكبير عنه، وانتقدوا جرأة السناني، بينما رأى آخرون أنه محق في انتقاده.
ومن بين سيل التعليقات على حديث السناني ما قاله مغرد في "إكس" "يخثرد يعني يخربط بالكلام وقت التصاريح واللقاءات التلفزيونية"، فيما رد آخر قائلاً: "ما بقى إلا هذا يقيّم أبو نورة".
كما علقت مغردة: "صادق لاعاد تسولفون مع محمد عبده خلوه يغني بس"، وردت أخرى: "وش عليك من خثردته اسمعه بس إذا غنى"، فيما كتب مغرد: "قال إللي في قلوب الشعب كله أشكرك على الشفافية".
انتقاد طلال مداح وأبوبطر سالم وعبدالمجيد عبدالله
ويعد انتقاد محمد عبده، في برنامج تلفزيوني، لزميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، عندما اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثًا وطنيًا" في الفن، واحدًا من تصريحات كثيرة مثيرة للجدل، بينها انتقاده أيضًا للنجم عبدالمجيد عبدالله الذي آثر الصمت عندما وصف "أبو نورة" أغانيه بأنها مرحلية ولا تشكل تراثًا.
ويبلغ محمد عبده من العمر 74 عامًا، وقد بدأ مسيرته الفنية، في مطلع الستينيات، ليصبح أحد أبرز الفنانين العرب، حيث غنى على مسارح العديد من الدول العربية، ونال ألقابًا كثيرة مثل: "مطرب الجزيرة العربية" و "فنان العرب"، بينما غنى خلال مسيرته الغنائية لكبار الشعراء العرب والخليجيين، بينهم بدر شاكر السياب.