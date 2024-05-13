بعد إصابته بالسرطان.. محمد عبده يستضيف شخصية دبلوماسية رفيعة (صور)

استضاف الفنان السعودي محمد عبده، الأحد، محمد نهاد قنصل عام فرنسا في مدينة جدة السعودية، في منزله، وذلك بعد إعلان إصابة فنان العرب بمرض السرطان، مؤخراً.

وكتب القنصل الفرنسي في جدة تدوينة عبر منصة "إكس" جاء فيها: "زرت اليوم أيقونة الموسيقى العربية #محمد_عبده . دردشة لم اشبع منها مع شخصية عظيمة".

وأضاف نهاد: "محمد عبده، فنان العرب وكنز الموسيقى العالمية. أراه دائماً في صحة ونعمة".

ونشر القنصل الفرنسي في جدة صوراً من زيارته للفنان محمد عبده عكست الأجواء المبهجة التي أحاطت تلك الزيارة.