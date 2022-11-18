وفاة أكبر تلميذة في العالم عن 99 عاماً

توفيت عن 99 عاما في كينيا بريسيلا سيتيني، وهي أكبر تلميذة في مدرسة ابتدائية في العالم، استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين بينما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

وقال حفيدها سامي تشيبسيرور لصحيفة "ذي ستاندرد" الخميس، إنّ بريسيلا التي كانت معروفة بـ"غوغو بريسيلا"، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

وأشار إلى أنّ "غوغو كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة"، مضيفا: "نحن فخورون بها".