انتشار واسع للأعاصير في أمريكا وعدة ولايات بدائرة الخطر (فيديو)

ورُصدت أضرار بالغة في أوماها في نبراسكا، وكذلك إلكورن، وقالت رئيسة الإطفاء في أوماها، كاثي بوسمان، لقناة كولن: "لقد سويت العديد من المنازل بالأرض، كما تعرضت منازل أخرى عديدة لأضرار جسيمة".

وأمس، تلقت أوماها تحذيرًا من إعصار في وسط المدينة، وإعصار آخر إلى الشمال، وثالث إلى الجنوب الشرقي من المدينة مباشرةً، وقد شاهدها مراقبو الطقس ورادار مخصص لرصد الخلايا الماطرة.

ونقل الإعصار، الذي ضرب إلكورن ثم انتقل إلى الشمال الشرقي، الحطام إلى ارتفاع حوالي 25000 قدم فوق السطح، إلى جانب رياح سطحية قوية؛ ما رفع تصنيف الإعصار إلى الفئة الرابعة المدمّرة.

وأصدرت السلطات تحذيرات جدية للسكان في أيوا وأوكلاهوما وويتشيتا ودي موين وكانساس سيتي ودالاس وأوماها وصولاً إلى ماديسون في ولاية ويسكونسن، مشيرة إلى أن العواصف والأعاصير ستكون قوية، وتهدد بأضرار جسيمة تمس عشرات الملايين من السكان، هذا الأسبوع.

وكما أن خطر الرياح العاصفة قد يجلب الأضرار الجسيمة لمناطق شاسعة، هناك تهديد آخر يتمثل باحتمال هطول أمطار غزيرة جدا وحدوث فيضانات؛ جراء التقاء الرطوبة العالية التي تجلبها الرياح الدافئة المتدفقة من خليج المكسيك نحو الشمال والتقائها بتيار بارد؛ ما يساهم بتشكّل عواصف رعدية عنيفة، وهطول أمطار طوفانية.