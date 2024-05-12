حريق مهول بأكبر مراكز التسوق في وارسو (فيديو)
قالت السلطات البولندية إن "حريقًا مهولًا اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو، دمر المركز بالكامل تقريبًا، ولم يسفر الحريق عن إصابات".
ويضم مركز ماريفيلسكا 44 ما يقرب من 1400 وحدة تجارية بما في ذلك الكثير من الأكشاك، وهو من أكبر مراكز التسوق في وارسو وتملكه وتديره شركة ميربود.
وقال ماريوش فيلتينوفسكي القائد العام لهيئة الإطفاء الحكومية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، نقلته وكالة "رويترز"، "احترق 100% منه تقريبًا. يجري إخماد الحريق وسيستغرق ذلك العديد من الساعات".
وأضاف أن نحو 200 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في إخماد الحريق.