حريق مهول بأكبر مراكز التسوق في وارسو (فيديو)

قالت السلطات البولندية إن "حريقًا مهولًا اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو، دمر المركز بالكامل تقريبًا، ولم يسفر الحريق عن إصابات".

ويضم مركز ماريفيلسكا 44 ما يقرب من 1400 وحدة تجارية بما في ذلك الكثير من الأكشاك، وهو من أكبر مراكز التسوق في وارسو وتملكه وتديره شركة ميربود.