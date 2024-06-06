راصد هلال ذي الحجة في السعودية يثير تفاعلاً (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون، اليوم الخميس، لقاء مصور مع الرائي عبد الله الكثيري، الذي رصد هلال شهر ذي الحجة في محافظة الحريق، قرب العاصمة الرياض.

والكثيري راصد شهير في المملكة العربية السعودية، وسبق أن رصد هلال شهري رمضان وذي الحجة في عدة سنوات.