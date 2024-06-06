راصد هلال ذي الحجة في السعودية يثير تفاعلاً (فيديو)
تداول ناشطون سعوديون، اليوم الخميس، لقاء مصور مع الرائي عبد الله الكثيري، الذي رصد هلال شهر ذي الحجة في محافظة الحريق، قرب العاصمة الرياض.
والكثيري راصد شهير في المملكة العربية السعودية، وسبق أن رصد هلال شهري رمضان وذي الحجة في عدة سنوات.
وأشاد سعوديون بخبرة عبدالله الكثيري وعمله المستمر في رصد الأهلة في المملكة.
وفي فيديو متداول عبر الكثيري عن سعادته بعد رصد هلال ذي الحجة، وأشاد بجهود زملائه.
وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15/ 6 /2024م، مما يعني أن الأحد 16 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".