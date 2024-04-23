رحلة مرعبة.. طفل يتشبث بأسفل قطار مسافة 100 كم (فيديو)

تمكن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من اجتياز رحلة مروعة بالتشبث بالهيكل السفلي لقطار بضائع على مسافة تقدر بنحو 100 كيلومتر، في ظل درجات حرارة شديدة، قبل أن يتم إنقاذه بفضل جهود موظفي السكك الحديدية في الهند.

الصبي، الذي يسكن في راجاجيبورام بولاية أوتار براديش، تم اكتشافه من قبل أحد موظفي محطة السكة الحديدية بينما كان متشبثًا بالهيكل السفلي لإحدى عربات القطار المتجه نحو محطة روزا.