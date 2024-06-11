مذيعة شهيرة تكشف "حقيقة صادمة" عن جنيفير لوبيز

وأشارت ماكين إلى أن لوبيز طلبت من أحد موظفيها حمل مرآة أمامها تحت الأضواء أثناء تجهيزاتها خلف الكواليس، مؤكدة أن الفنانة الشهيرة "ليست لطيفة على الإطلاق".

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المذيعة بشكل واسع، حيث عبر عدد من المستخديمن عن صدمتهم بشخصية جنيفير التي تبدو ودودة ولطيفة للغاية، مسلطين الضوء على شخصيات المشاهير وتكبرهم.

في المقابل، دافع آخرون عن نجمتهم، مشددين على أن جنيفير تتعرض لضغوط عمل هائلة، قد تجعلها تتصرف بطريقة عفوية، دون أن تقصد إيذاء أحد.

يذكر أن النجمة الأمريكية شوهدت أخيرا برفقة ابنتها في رحلة تسوق، حيث أبدت انزاعجها من المصورين الذي لاحقوها، قائلة "أرجوكم اتركوني وشأني".