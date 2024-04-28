الجزائر.. عودة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بعد غياب 6 سنوات

بعد انقطاع دام 6 سنوات، تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الفيلم المتوسطي في عنابة شرق الجزائر، الذي يشهد مشاركة مجموعة من الأفلام، وبحضور صناع ونجوم السينما من الجزائر والعالم.

وأبرز ما يميز افتتاح فعاليات المهرجان المستمرة إلى غاية 30 أبريل الجاري، تكريم الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونو ITZIAR ITUNO، بطلة المسلسل العالمي الشهير "لاكاسا دي بابيل" LA CASA DE PAPEL.

وأبدت النجمة الإسبانية، التي تألقت باللباس الجزائري التقليدي، عن امتنانها وشكرها للجزائر، وانبهارها بمدينة وجمهور عنابة، مؤكدة انفتاحها أمام أي اقتراح للتعاون في المجال السينمائي.

كما كرم المهرجان المنتج الإيطالي الشهير، دومينيكو بروكاتشي DOMENICO PROCACCI، نظير الإسهامات السينمائية التي قدمها، إذ تسلمت نيابة عنه درع التكريم مديرة المركز الثقافي الإيطالي في الجزائر، بعد تعذر حضور المنتج.

وتميزت هذه النسخة من المهرجان السينمائي في الجزائر، بحضور نجوم من السينما والدراما العربية، وعلى رأسهم الفنان السوري سامر المصري، والممثلة المصرية شرين، والممثلة التونسية نورة القروي.