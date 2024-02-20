بسبب الزلزال المدمر.. مدينة سورية تعدِّل مواعيد الشروق والغروب

أوضحت مديرية أوقاف حلب السورية مؤخرًا، أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تغيير مواقيت الصلاة في المدينة ومواعيد الشروق والغروب فيها بسبب زلزال 6 شباط ليس صادرًا عنها، وإنّما هو بسبب توصية من اللجنة الفلكية في نقابة المهندسين بحلب، وأن ما ورد فيه من معلومات علمية وفلكية يقع على مسؤوليتها.

وأكدت المديرية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها تتواصل مع الجمعية الفلكية السورية ومع المختصين في هذا الشأن بغية الوصول إلى المعلومات العلمية الصحيحة والتأكد من مواقيت الصلاة بشكل دقيق.

وجاء هذا التوضيح بعدما أصدرت دائرة التوجيه والإرشاد الديني في مديرية أوقاف حلب تعميمًا موقَّعًا من مدير الأوقاف محمد رامي العبيد، يطالب أرباب الشعائر الدينية في حلب وريفها باعتماد التوقيت الجديد لمواعيد شروق وغروب الشمس، التي تغيرت بسبب زلزال 6 شباط من العام الماضي، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وهذا التعميم جاء بناء على تقرير رئيس اللجنة الفلكية في نقابة المهندسين بحلب، والذي قال فيه "بعد تعرض المنطقة لزلزال (6 فبراير/ شباط 2023) تغير عامل انخفاض الأفق لمدينة حلب، وتغير عامل الانكسار لضوء الشمس، وهذه التغيرات تؤثر على مواعيد شروق وغروب الشمس فقط، أما باقي الأوقات فتبقى على حالها".

يذكر أن الزلزال كان له أثر كبير على مدينة حلب، إذ أحدث دمارا هائلا في الأبنية والبنية التحتية، واضطر الآلاف للنزوح بعيدًا عن بيوتهم بعدما باتت غير صالحة للسكن ومهددة بالانهيار.