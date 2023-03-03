أمريكا.. عسل أرجواني يحيّر الخبراء

تنتج منطقة ساندهيلز في ولاية كارولينا الشمالية، نوعا من العسل النادر الأرجواني اللون، والذي لا يوجد له مثيل في مكان آخر بالعالم.

ويجذب هذا العسل الأرجواني مربي النحل من جميع أنحاء العالم، ويتردد أن هذا النوع من العسل يمتلك مذاقًا جميلًا وغريبًا.

وأثار هذا العسل نقاشًا ساخنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد الكشف عنه، مع تساؤلات حول ما السبب وراء لونه.