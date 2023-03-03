أمريكا.. عسل أرجواني يحيّر الخبراء
تنتج منطقة ساندهيلز في ولاية كارولينا الشمالية، نوعا من العسل النادر الأرجواني اللون، والذي لا يوجد له مثيل في مكان آخر بالعالم.
ويجذب هذا العسل الأرجواني مربي النحل من جميع أنحاء العالم، ويتردد أن هذا النوع من العسل يمتلك مذاقًا جميلًا وغريبًا.
وأثار هذا العسل نقاشًا ساخنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد الكشف عنه، مع تساؤلات حول ما السبب وراء لونه.
وبشكل عام، يعتمد لون العسل الذي يختلف من الأصفر الفاتح إلى الكهرماني الغامق على رحيق الزهرة، ولكن في حالة العسل الأرجواني، لم يتم تحديد السبب وراء لونه بعد، مما تسبب في حيرة كبيرة بين الأشخاص والعلماء أيضًا.
وأشار البعض أنه يأتي من بعض الفواكه مثل العنب البري أو التوت البري، ولكن أوضح العلماء ومربو النحل أن حشرات النحل ليس لديها أسنان قوية بما يكفي للدغ زهور التوت.
وعلى الجانب الآخر، رجح آخرون أنه ربما يكون ناتجًا من نبات الكودزو، فيما ذكر آخرون أنه نتاج لنبات "الخشب الجلدي" ولكن لا أحد يعرف مصدر اللون بالتأكيد حتى الآن.
ووفقًا للبروفيسور، جون أمبروز من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، فإن العسل الأرجواني قد يكون نتيجة لتفاعل كيميائي بين الحمض الموجود في معدة النحل والألمنيوم.
وأشار أمبروز إلى أن الأزهار في كارولينا الشمالية تحتوي على ألومنيوم أكثر من أي مكان آخر، ما قد يفسر سبب إنتاج هذا العسل النادر فقط في الولاية.
وبالنسبة للذين قاموا بتجربة العسل الأرجواني، فهو يمتلك مذاقًا غريبًا مع طعم خفي للعنب أو التوت.
وقال مربي النحل دونالد ديس: "له طعم حلو من إنتاج النحل، لكن له نكهة فاكهة لا يمكن لأحد التعرف عليها حقًا".
ويعد هذا العسل الأرجواني نادرًا ويعتبر سعره أغلى من اللون الكهرماني، وزاد الطلب عليه بشكل كبير مع الاهتمام الذي حظي به على الإنترنت مؤخرًا، وتلقى مربو النحل في ولاية كارولينا الشمالية زيادة في الطلبات الواردة من جميع أنحاء العالم.