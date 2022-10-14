ظاهرة حيرت العلماء.. اختفاء أعداد هائلة من السلطعون البحري في ألاسكا

اختفى ما يقرب من مليار سلطعون بحري في ولاية الاسكا الأمريكية في القطب الشمالي خلال العامين الماضيين، وهي ظاهرة حيرت العلماء الذين تساءلوا عما إذا كانت قد رحلت لمكان آخر أم هلكت بسبب المرض.

وفي ضربة كبيرة لصناعة المأكولات البحرية الأمريكية، ألغت إدارة الأسماك في ألاسكا، لأول مرة في تاريخ الولاية، موسم السلطعون الثلجي الشتوي في "بحر بيرينغ" بسبب انخفاض أعدادها المفاجئ، وفقا لشبكة "سي بي أس" الأمريكية.

وأشارت الشبكة، الجمعة، إلى أنه بينما ستعاني قوائم المطاعم بشكل كبير، أعرب العلماء عن حيرتهم مما يعنيه هذا الانخفاض الحاد لصحة النظام البيئي في القطب الشمالي.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن ما يقدر بمليار سلطعون اختفت في ظروف غامضة خلال عامين، أي ما يقرب من 90% من أعداد هذا الحيوان البحري في تلك المنطقة.

وتساءل غابرييل بروت عالم الأحياء ورجل أعمال الصيد البحري: "هل هاجرت هذه الحيوانات إلى الشمال لتحصل على المياه الباردة...؟".

بدوره، أعرب بن دالي الباحث في إدارة الأسماك في ألاسكا عن اعتقاده بأن المرض وتغييرات المناخ هما أيضا أحد الاحتمالات التي تفسر اختفاء هذا العدد الهائل من السلطعون البحري.

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن ألاسكا هي أسرع حالة ارتفاع في درجات الحرارة في البلاد، وتفقد مليارات الأطنان من الجليد كل عام؛ وهو أمر بالغ الأهمية للسلطعون الذي يحتاج إلى الماء البارد للبقاء على قيد الحياة.

وقال دالي: "الظروف البيئية تتغير بسرعة.. لقد رأينا ظروفًا دافئة في بحر بيرنغ في العامين الماضيين.. لذلك من الواضح أن لهذا علاقة بما حدث".